В Приамурье дети заразились гепатитом С после переливания крови - СМИ

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Приамурье дети заболели гепатитом С после переливания заражённой крови. Инцидент произошёл в областной больнице Благовещенска. Сейчас эту клинику проверяют следователи.

Как выяснил Telegram-канал Mash, все пациенты лежали в гематологическом отделении. Самому старшему — 14 лет, младшему — полгода. Из-за вируса младенцу не могут пересадить костный мозг. По закону, препараты от гепатита С несовершеннолетним не положены.

Всего пострадали 26 человек. Главный врач утверждает, что дети заразились в другом месте. Говорит Москва