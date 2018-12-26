В Приамурье дети заразились гепатитом С после переливания крови - СМИ
12:20 26.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Приамурье дети заболели гепатитом С после переливания заражённой крови. Инцидент произошёл в областной больнице Благовещенска. Сейчас эту клинику проверяют следователи.
Как выяснил Telegram-канал Mash, все пациенты лежали в гематологическом отделении. Самому старшему — 14 лет, младшему — полгода. Из-за вируса младенцу не могут пересадить костный мозг. По закону, препараты от гепатита С несовершеннолетним не положены.
Всего пострадали 26 человек. Главный врач утверждает, что дети заразились в другом месте. Говорит Москва
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