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Новости

Япония собирается возобновить китобойный промысел

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12:32 26.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Япония собирается возобновить китобойный промысел, запрещённый в мире с 1986 года. Об этом сообщает CNN. Возобновление промысла намечено на июль следующего года. В Гринпис уже назвали решение властей нарушением международных договорённостей. Организация призвала позаботиться о сохранении морской экосистемы. 

Несмотря на действующий запрет, китов сейчас продолжают добывать в Норвегии и Исландии.  Эхо Москвы

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