Япония собирается возобновить китобойный промысел

12:32 Источник: Эхо Москвы

Япония собирается возобновить китобойный промысел, запрещённый в мире с 1986 года. Об этом сообщает CNN. Возобновление промысла намечено на июль следующего года. В Гринпис уже назвали решение властей нарушением международных договорённостей. Организация призвала позаботиться о сохранении морской экосистемы.

Несмотря на действующий запрет, китов сейчас продолжают добывать в Норвегии и Исландии. Эхо Москвы