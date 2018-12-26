Япония собирается возобновить китобойный промысел
12:32 26.12.2018 Источник: Эхо Москвы
Япония собирается возобновить китобойный промысел, запрещённый в мире с 1986 года. Об этом сообщает CNN. Возобновление промысла намечено на июль следующего года. В Гринпис уже назвали решение властей нарушением международных договорённостей. Организация призвала позаботиться о сохранении морской экосистемы.
Несмотря на действующий запрет, китов сейчас продолжают добывать в Норвегии и Исландии. Эхо Москвы
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