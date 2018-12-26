Эксперт рассказал, какие стратегические системы оружия США стягивает к границам РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты наращивают в море у границ РФ число носителей крылатых ракет - эсминцев, крейсеров и подлодок. Об этом сообщил ТАСС главред "Арсенала отечества" Виктор Мураховский, комментируя заявление главкома ВМФ Владимира Королева.

Ранее Королев заявил, что США наращивают у российский границ количество стратегического неядерного высокоточного оружия.

"У США сейчас в таких флотских системах числится единственный образец - крылатая ракета морского базирования "Томагавк" в неядерном оснащении", - сказал Мураховский. Он добавил, что Соединенные Штаты обладают самым большим в мире арсеналом крылатых ракет, размещенных на кораблях военно-морских сил (ВМС). "По разным оценкам, общий боекомплект ВМС США составляет от 4 до 5 тысяч крылатых ракет. Их носители - и надводные корабли, и подлодки", - уточнил эксперт.

Он напомнил, что под носители "Томагавков" США переделали четыре стратегические подлодки класса "Огайо". С этих субмарин были сняты баллистические ракеты, а в их шахты вставили пусковые установки для крылатых ракет. Каждая из переоборудованных подлодок способна нести 154 "Томагавка".

Основными носителями крылатых ракет среди надводных кораблей в ВМС США являются эсминцы типа "Арли Берк" и крейсера типа "Тикондерога" (способны нести до 122 ракет "Томагавк"). "На этих кораблях стоят установки вертикального пуска, известные всем Мk 41. Они используются и для зенитных ракет системы "Иджис", и для крылатых ракет "Томагавк". В каком сочетании боекомплект на каждом корабле - то есть сколько крылатых ракет, сколько зенитных - зависит от конкретной задачи", - добавил он.

Мураховский пояснил, что эти системы вооружения называются стратегическими (обычно это относится к ядерному оружию - прим. ТАСС), потому что рассматриваются как средство стратегического неядерного сдерживания. Он добавил, что корабли и подлодки с "Томагавками" также можно сегодня отнести к разработанной в США концепции молниеносного глобального удара, хотя и с растянутыми временными рамками: "Томагавки" имеют дозвуковую скорость, и не смогут обеспечить поражение противника за 60 минут. В изначальной концепции молниеносного удара американские военные предлагали использовать гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты в неядерном оснащении.