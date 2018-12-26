0
0
114
Новости

Алюминиевая ассоциация поддерживает развитие поршневого двигателестроения в России

Добавить в избранное

13:00 26.12.2018

Алюминиевая ассоциация считает необходимым развитие в России отрасли поршневого двигателестроения и готова принимать активное участие в этом процессе. Об этом сказал председатель Ассоциации Валентин Трищенко на заседании сектора «Автомобилестроение». Заседание прошло в рамках Общероссийского межотраслевого форума «Двигатель России», организованного МГТУ им.Н.Э. Баумана, ФГУП «НАМИ», СПбПУ, ФГУП «ЦИАМ», ЮУРГУ, МАДИ при поддержке Национального агентства социальных коммуникаций (НАСК). 

В ходе работы было отмечено, что промышленное поршневое двигателестроение может стать драйвером российской экономики, и будет содействовать выведению на конкурентоспособный уровень отечественных производителей. Алюминиевая отрасль также готова выступить одним из участников этого процесса, развивая литейное алюминиевое производство, востребованное в производстве двигателей. 

Для успешного развития отрасли поршневого двигателестроения участники форума обозначили необходимость таких действий, как разработка отраслевой стратегии, создание федерального центра инжиниринга поршневых двигателей, привлечение молодых специалистов и межвузовская кооперация. 

По информации Алюминиевой ассоциации 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 26.12.2018
США должны передать оставляемые в Сирии территории под контроль Дамаска - Захарова
0
38
13:32 26.12.2018
Роскомнадзору предложили проверить деятельность СМИ-иноагентов
0
89
13:20 26.12.2018
Курс евро превысил 79 руб.
0
111
13:05 26.12.2018
Эксперт рассказал, какие стратегические системы оружия США стягивает к границам РФ
0
125
12:32 26.12.2018
Япония собирается возобновить китобойный промысел
0
139
12:20 26.12.2018
В Приамурье дети заразились гепатитом С после переливания крови - СМИ
0
181
12:05 26.12.2018
Россию покинула Юлия Савиновских, у которой опека забрала двоих приемных сыновей
0
174
12:00 26.12.2018
Ушли в отставку два вице-губернатора Петербурга
0
189
11:32 26.12.2018
В США размышляют, стоит ли детям садиться на колени к Санта-Клаусу - СМИ
0
201
11:20 26.12.2018
СК проведет доследование по делу покинувшей страну Марии Мотузной
0
195

Возврат к списку