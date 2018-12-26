Алюминиевая ассоциация поддерживает развитие поршневого двигателестроения в России
13:00 26.12.2018
Алюминиевая ассоциация считает необходимым развитие в России отрасли поршневого двигателестроения и готова принимать активное участие в этом процессе. Об этом сказал председатель Ассоциации Валентин Трищенко на заседании сектора «Автомобилестроение». Заседание прошло в рамках Общероссийского межотраслевого форума «Двигатель России», организованного МГТУ им.Н.Э. Баумана, ФГУП «НАМИ», СПбПУ, ФГУП «ЦИАМ», ЮУРГУ, МАДИ при поддержке Национального агентства социальных коммуникаций (НАСК).
В ходе работы было отмечено, что промышленное поршневое двигателестроение может стать драйвером российской экономики, и будет содействовать выведению на конкурентоспособный уровень отечественных производителей. Алюминиевая отрасль также готова выступить одним из участников этого процесса, развивая литейное алюминиевое производство, востребованное в производстве двигателей.
Для успешного развития отрасли поршневого двигателестроения участники форума обозначили необходимость таких действий, как разработка отраслевой стратегии, создание федерального центра инжиниринга поршневых двигателей, привлечение молодых специалистов и межвузовская кооперация.
По информации Алюминиевой ассоциации
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