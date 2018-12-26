Курс евро превысил 79 руб.
13:20 26.12.2018 Источник: RNS
Биржевой курс евро превысил 79 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 12:14 мск курс евро рос на 1,02% — до 79,05 руб. Цена открытия торгов 19 декабря составила 78,41 руб. за €1. RNS
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