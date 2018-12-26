Роскомнадзору предложили проверить деятельность СМИ-иноагентов

13:32 Источник: RNS

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич попросил Роскомнадзор проверить зарегистрированные в России СМИ-иноагенты, сообщается на сайте Общественной палаты.

«Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор письмо с просьбой проверить деятельность СМИ-иноагентов в России… В своем обращении Малькевич отмечает, что проблема защиты прав российских СМИ и журналистов за рубежом становится все более напряженной, регулярно они выступают как объекты давления, публичной травли и преследования… Член ОП РФ возмущен тем, что в отношении российских СМИ идет системная кампания по их дискредитации», — отмечается в сообщении. RNS