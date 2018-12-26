США должны передать оставляемые в Сирии территории под контроль Дамаска - Захарова
14:00 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США после ухода из Сирии должны передать оставленные территории под контроль сирийского правительства, но данных о контактах на эту тему между Вашингтоном и Дамаском пока нет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возникает принципиальный вопрос: кому будет передаваться контроль над оставленными американцами территориями? Очевидно, это должно быть правительство Сирии: по международному праву и исходя из того, какой путь прошли Сирия и сирийский народ, - отметила Захарова. - Но пока у нас нет сведений о каких-либо контактах между Вашингтоном и Дамаском по этому поводу".
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