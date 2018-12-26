Проведен успешный пуск комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - Кремль
14:12 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны РФ по поручению президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Кремля.
"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям", - рассказали в пресс-службе. "Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", - уточнили в Кремле.
"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - сообщили в пресс- службе.
Новости
- 15:40 26.12.2018
- Николай Патрушев обвинил США и Украину в использовании неонацистов в своих интересах
- 15:15 26.12.2018
- Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
- 15:00 26.12.2018
- В Кремле нет позиции по поводу изучения Конституции на предмет эффективности
- 14:32 26.12.2018
- Ящик для голосования не будут переименовывать в "гласнар" и "избирбокс"
- 14:00 26.12.2018
- США должны передать оставляемые в Сирии территории под контроль Дамаска - Захарова
- 13:32 26.12.2018
- Роскомнадзору предложили проверить деятельность СМИ-иноагентов
- 13:20 26.12.2018
- Курс евро превысил 79 руб.
- 13:05 26.12.2018
- Эксперт рассказал, какие стратегические системы оружия США стягивает к границам РФ
- 13:00 26.12.2018
- Алюминиевая ассоциация поддерживает развитие поршневого двигателестроения в России
- 12:32 26.12.2018
- Япония собирается возобновить китобойный промысел
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать