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Проведен успешный пуск комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - Кремль

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14:12 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ по поручению президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Кремля.

"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям", - рассказали в пресс-службе. "Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", - уточнили в Кремле.

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - сообщили в пресс- службе.

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