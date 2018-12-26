Проведен успешный пуск комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - Кремль

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ по поручению президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Кремля.

"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям", - рассказали в пресс-службе. "Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", - уточнили в Кремле.

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - сообщили в пресс- службе.