Ящик для голосования не будут переименовывать в "гласнар" и "избирбокс"

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России подвел итоги объявленного председателем комиссии Эллой Памфиловой конкурсом на новое название для ящика для голосования и решил не менять его названия. Деньги, обещанные победителю конкурса, Памфилова перечислила на благотворительность, сообщила она в среду журналистам.

На научно-практической конференции осенью Памфилова предложила придумать новое название для ящика для голосования или, как принято его называть, избирательной урны.

"Нам на горячую линию стали звонить, у меня огромный набор всяких интересных названий. Наши сотрудники обобщили все это, там и "ларь" был, и очень интересные варианты", - сказала она журналистам.

"Наибольшее количество предложений - корзина, на втором месте - накопитель", - проинформировала Памфилова.

Также, по словам главы ЦИК, были варианты "бокс", "кейс", "короб", "избирбокс", "избирательный алтарь". Кроме того, предлагались варианты "гласнар" (глас народа) и "элпам" (Элла Памфилова).

"В конце концов мы решили, что мое шутливое предложение замечательно тем, что народ немного повеселился. Но, с другой стороны, ничего лучше, чем ящик для голосования, никто придумать не смог", - подчеркнула глава ЦИК. Она добавила, что обещанный призовой фонд в размере 70 тыс. рублей из своей зарплаты она перечислила в "Русфонд" на операцию одному из подопечных этой благотворительной организации.