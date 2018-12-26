В Кремле нет позиции по поводу изучения Конституции на предмет эффективности

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Песков прокомментировал идею Вячеслава Володина изучить Конституцию на предмет эффективности. С такой инициативой председатель Госдумы выступил накануне на встрече Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального собрания.

Вячеслав Володин предложил проанализировать нормы основного закона, которому в этом году исполнилось 25 лет, чтобы прояснить, насколько они соответствуют реалиям.

«Пока какой-то позиции на этот счёт нет. Такие разные экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, они действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счёт пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напоминает РИА Новости, спикер Госдумы предлагал проанализировать эффективность Конституции с участием членов Конституционного суда, профильных учёных и экспертов. Говорит Москва