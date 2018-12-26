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Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

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15:15 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о прекращении действия военного положения в стране. "Это мое принципиальное решение", - заявил он в среду на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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