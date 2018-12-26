Николай Патрушев обвинил США и Украину в использовании неонацистов в своих интересах
15:40 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил США и Украину в использовании неонацистов и ультраправых сил в своих политических интересах. Об этом он сказал в интервью "Российской газете", комментируя отказ Киева и Вашингтона поддержать проект российской резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма.
"Голосование США и Украины против российской резолюции вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах", - считает секретарь Совбеза РФ.
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