Германия выступает против размещения ядерных ракет средней дальности в Европе - МИД

16:00 Источник: Lenta.ru

Германия выступает против размещения ядерных ракет средней дальности в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Хайко Маас, сообщает Euronews со ссылкой на агентство DPA.

По его словам, Европа ни при каких обстоятельствах не должна становиться местом, где Россия и США будут мериться силами. «Ядерное вооружение — это абсолютно неправильный шаг», — сказал немецкий министр. Маас считает, что мышление времен холодной войны не подходит для решения проблем в настоящем.

20 октября США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Lenta.Ru