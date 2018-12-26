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Германия выступает против размещения ядерных ракет средней дальности в Европе - МИД

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16:00 26.12.2018 Источник: Lenta.ru

Германия выступает против размещения ядерных ракет средней дальности в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Хайко Маас, сообщает Euronews со ссылкой на агентство DPA.

По его словам, Европа ни при каких обстоятельствах не должна становиться местом, где Россия и США будут мериться силами. «Ядерное вооружение — это абсолютно неправильный шаг», — сказал немецкий министр. Маас считает, что мышление времен холодной войны не подходит для решения проблем в настоящем.

20 октября США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).  Lenta.Ru

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