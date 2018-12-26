Порошенко пообещал Варфоломею Межигорье и десятки храмов по всей стране за томос - СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко намерен передать в подчинение Константинополю монастырь Преображения в Межигорье под Киевом - районе, где размещалась резиденция экс-президента Виктора Януковича, и еще около десятка храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в среду сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на собственные источники.

"По данным нашего источника, они были закреплены в договоре, который подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Отдельно оговорен вопрос Киево-Печерской и Почаевской лавры", - сказано в сообщении.

По данным источника, в список включены 11 объектов. В частности, Киево-братский Богоявленский монастырь, Свято- Вознесенский Фроловский женский монастырь (Киев, УПЦ), Межигорский Спасо-Преображенский монастырь (Киев), храм Успения Пресвятой Богородицы (Львов, под юрисдикцией Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь (Ивано- Франсковская область, Киевский патриархат (КП), Свято- Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь (Ровенская область, УПЦ), Спасо-Преображенский монастырь (Черниговская область, УПЦ), Молченский Рождество- Богородицкий женский монастырь (Сумская область, УПЦ), мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Глинской пустыни (Сумская область, УПЦ), Кресто-Воздвиженский женский монастырь (Полтава, УПЦ) и Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь (Одесса, УПЦ).