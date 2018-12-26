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Путин поблагодарил Медведева за контроль над работой по нацпроектам

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16:32 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил персонально премьер-министра Дмитрия Медведева за личный контроль и участие в работе по национальным проектам.

"Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он, как мы и договаривались, взял не только под личный контроль, но и фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов, планов их реализации", - сказал президент на встрече с членами кабмина.

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