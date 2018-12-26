Удары Израиля по Сирии создали угрозу пассажирским самолетам - МО РФ

17:00 Источник: Коммерсант.ru

Удары Израиля по территории Сирии 25 декабря создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам, которые в тот момент совершали посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ведомство уточняет, что речь идет не о российских самолетах.

Чтобы предотвратить попадания по самолетам, Дамаску пришлось ограничить применение средств ПВО и РЭБ. Коммерсантъ