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Свердловская чиновница Глацких уволилась по собственному желанию

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17:12 26.12.2018 Источник: Lenta.ru

Заявившая о ненужности молодежи чиновница Ольга Глацких уволилась по собственному желанию. Фото заявления об увольнении блогер Сергей Колясников опубликовал в своем «Живом Журнале».

Информацию об увольнении ему подтвердила сама Глацких. «Только что подала заявление об освобождении меня от должности сразу после положенного по закону отпуска, и его подписали», — объявила она.

Свое решение чиновница объяснила нежеланием подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам Глацких, на него оказывается давление из-за тиражируемых в отношении нее фейков. «После ухода с государственной службы я планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи — но уже сама. Эти проекты и планы — пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят — так и будет», — добавила она.

Заявление датируется 26 декабря, последим рабочим днем Глацких станет 9 февраля 2019 года. Под документом стоит подпись замгубернатора Свердловской области.  Lenta.Ru

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