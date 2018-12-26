Свердловская чиновница Глацких уволилась по собственному желанию

17:12 Источник: Lenta.ru

Заявившая о ненужности молодежи чиновница Ольга Глацких уволилась по собственному желанию. Фото заявления об увольнении блогер Сергей Колясников опубликовал в своем «Живом Журнале».

Информацию об увольнении ему подтвердила сама Глацких. «Только что подала заявление об освобождении меня от должности сразу после положенного по закону отпуска, и его подписали», — объявила она.

Свое решение чиновница объяснила нежеланием подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам Глацких, на него оказывается давление из-за тиражируемых в отношении нее фейков. «После ухода с государственной службы я планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи — но уже сама. Эти проекты и планы — пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят — так и будет», — добавила она.

Заявление датируется 26 декабря, последим рабочим днем Глацких станет 9 февраля 2019 года. Под документом стоит подпись замгубернатора Свердловской области. Lenta.Ru