Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества - Путин

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений.

"Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, <...> строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества", - заявил он. "Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны", - сказал Путин.