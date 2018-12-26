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Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества - Путин

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17:41 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений.

"Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, <...> строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества", - заявил он. "Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны", - сказал Путин.

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