Порошенко не хочет таскать волоком военные корабли из Черного в Азовское море
19:10 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не откажется от использования Керченского пролива для судоходства и доставки грузов в свои порты на Азовском море.
Выступая в среду на заседании Совета национальной безопасности и обороны, глава государства обвинил часть украинских политических сил попытке переложить вину за недавний инцидент в Керченском проливе с России на Украину. "У нас теперь договорились до того, что мы больше не должны пользоваться украинским Керчь-Еникальским каналом или Керченским проливом, а мы теперь будем волоком доставлять с Черного моря наши военные корабли в Азовское море, - приводит его слова агентство УНИАН. - Это предложение нам пытается навязать не только Кремль, но и наша собственная оппозиция".
"Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не откажется от использования своих портов на Азовском море, в том числе и военными кораблями", - заявил президент, добавив, что задействует для этого все политико- дипломатические средства.
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