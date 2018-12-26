Глава Росгвардии: Мой внук, действительно, учится в Англии...
19:50 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о своем внуке, который учится сейчас в Англии. В интервью газете "Комсомольская правда" он сообщил, что внук вернется в Россию.
"Я в свое время занимался бизнесом. Уже 18 лет бизнесом занимается мой зять и 13 лет работает в бизнесе сын. Более того, этот субъект (блогер Алексей Навальный - прим. ТАСС) спрашивает, на какие деньги учится мой внук в Англии? Мой внук, действительно, учится в Англии, а его учебу оплачивает отец", - сказал Золотов. "Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь", - добавил он.
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