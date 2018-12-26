Силуанов: Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет
20:32 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в 2019 году. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1"
"В 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг и отток капитала соответственно. В следующем году, надеюсь, что таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Поэтому базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет", - сказал он.
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