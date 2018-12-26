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Австрийский репортер: Двух журналистов в Украине уже убили, я не хочу быть следующим...

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21:20 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный австрийский журналист и репортер австрийской телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь в этой стране. Он призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы, пишет в среду издание "Кронен цайтунг".

"На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины, и пытающимся соблюдать объективность. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим, - написал Вершюц в послании генеральному директору ORF и федеральному правительству Австрии. - Я упорно прошу руководство ORF и представителей Австрийской Республики сделать представление Украине и ее представительству в Австрии".

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