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Трамп не собирается увольнять глав Минфина и ФРС США

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22:30 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не намерен отстранять от должности главу Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции центробанка) Джерома Пауэлла, несмотря на разногласия между ними по поводу курса ФРС на повышение базовой процентной ставки. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью газете "Уолл-стрит джорнэл" председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет.

"Президент заявил о разногласиях по вопросам политики с Джеем (Джеромом - прим.ТАСС) Пауэллом, однако должность Джею Пауэллу гарантирована на 100%, - заявил Хассет. - У президента нет намерений увольнять Джея Пауэлла".

Хассет также выразил уверенность, что Трамп доволен работой министра финансов США Стивена Мнучина. Таким образом он прокомментировал публикации прессы о возможном увольнении главы Минфина США на фоне падения американских фондовых индексов в последние несколько дней.

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