Большая часть "серой зоны" в Донбассе под контролем ВСУ - власти Украины
23:15 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины взяли под контроль две трети так называемой серой зоны безопасности в Донбассе. Об этом в среду сообщил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков в эфире ток-шоу "Ситуация" украинского телеканала "Прямой".
"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", - утверждает он.
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