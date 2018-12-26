Большая часть "серой зоны" в Донбассе под контролем ВСУ - власти Украины

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины взяли под контроль две трети так называемой серой зоны безопасности в Донбассе. Об этом в среду сообщил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков в эфире ток-шоу "Ситуация" украинского телеканала "Прямой".

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", - утверждает он.