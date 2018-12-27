Трамп заявил, что Америка из Ирака уходить не намерена
23:30 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время встречи с американскими военнослужащими в Ираке, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из этой ближневосточной страны. Его слова передают американские новостные телекомпании.
"На самом деле мы могли бы использовать это (базу, куда прибыл Трамп - прим. ТАСС) в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии... Если мы увидим, что с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло", - подчеркнул глава государства.
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