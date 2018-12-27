США больше не могут быть мировым полицейским - Трамп

09:00 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Слова президента приводит NBC.

На встрече с военными Трамп подчеркнул, что США не должны «сражаться» за каждую нацию на Земле. Желающим американской защиты президент предложил «заплатить».

«Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Несправедливо, что [военное] бремя полностью лежит на США», — сказал Трамп.

Он добавил, что войска США рассредоточены по всему миру и присутствуют в таких странах, о которых «большинство ничего не слышало». Трамп заключил, что это «смешно».

Ранее Трамп заявил, что США не будут «полицейским» на Ближнем Востоке. Газета.Ru