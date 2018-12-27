США больше не могут быть мировым полицейским - Трамп
09:00 27.12.2018 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Слова президента приводит NBC.
На встрече с военными Трамп подчеркнул, что США не должны «сражаться» за каждую нацию на Земле. Желающим американской защиты президент предложил «заплатить».
«Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Несправедливо, что [военное] бремя полностью лежит на США», — сказал Трамп.
Он добавил, что войска США рассредоточены по всему миру и присутствуют в таких странах, о которых «большинство ничего не слышало». Трамп заключил, что это «смешно».
Ранее Трамп заявил, что США не будут «полицейским» на Ближнем Востоке. Газета.Ru
Новости
- 10:05 27.12.2018
- Цена нефти Brent частично отыграла падение предыдущих дней
- 10:00 27.12.2018
- Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за электроэнергии - СМИ
- 09:32 27.12.2018
- Минтруд назвал сферы деятельности, представители которых находятся под риском увольнения
- 09:20 27.12.2018
- Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела на орбиту два российских спутника "Канопус-В"
- 09:05 27.12.2018
- МВД предложило внести изменения в бланк паспорта
- 23:30 26.12.2018
- Трамп заявил, что Америка из Ирака уходить не намерена
- 23:15 26.12.2018
- Большая часть "серой зоны" в Донбассе под контролем ВСУ - власти Украины
- 22:30 26.12.2018
- Трамп не собирается увольнять глав Минфина и ФРС США
- 21:20 26.12.2018
- Австрийский репортер: Двух журналистов в Украине уже убили, я не хочу быть следующим...
- 20:32 26.12.2018
- Силуанов: Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать