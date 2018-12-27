Минтруд назвал сферы деятельности, представители которых находятся под риском увольнения
09:32 27.12.2018 Источник: Известия
Минтруд оценил, для сотрудников каких сфер риск потерять работу наиболее высок.
Больше всего людей под риском увольнения — 30,5 тыс. — в финансовой и банковской сферах, указано в документе. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. Бронза — у сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек. Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).
С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге. Известия
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