Минтруд назвал сферы деятельности, представители которых находятся под риском увольнения

09:32 Источник: Известия

Минтруд оценил, для сотрудников каких сфер риск потерять работу наиболее высок.

Больше всего людей под риском увольнения — 30,5 тыс. — в финансовой и банковской сферах, указано в документе. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. Бронза — у сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек. Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге. Известия