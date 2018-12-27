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Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела на орбиту два российских спутника "Канопус-В"

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09:20 27.12.2018 Источник: Вести.Ru

Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Старт был произведен с космодрома Восточный утром 27 декабря, напоминает телеканал "Россия 24".

"Союз" также выведет на орбиту 26 малых космических аппаратов иностранных компаний. Вести.Ru

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