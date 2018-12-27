МВД предложило внести изменения в бланк паспорта

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МВД предложило изменить бланк паспорта. В ведомстве считают, что в него стоит добавить напоминание о сроках обмена документа.

Так, министерство предлагает прописывать на последней странице, что паспорт нужно успеть поменять за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения.

Проект постановления правительства выставлен на общественное обсуждение. Если документ будет принят, с последней страницы уберут напоминание, что в паспорт можно вписать группу крови и резус-фактор, а также предостережение о том, что писать посторонние вещи в документе нельзя. Говорит Москва