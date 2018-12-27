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Новости

Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за электроэнергии - СМИ

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10:00 27.12.2018 Источник: Коммерсант.ru

Как выяснил “Ъ”, Минстрой включился в дискуссию по введению оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности, на чем настаивает Минэнерго. 

В Минстрое считают, что это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов и придется либо заложить их в тарифы ЖКХ, либо сокращать ремонты. По оценкам экспертов и участников рынка, наиболее сильно изменения ударят по водоканалам, у которых на электроэнергию идет 25% затрат, а рост различных тарифов ЖКХ может составить 3–5%.

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