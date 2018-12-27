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Цена нефти Brent частично отыграла падение предыдущих дней

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10:05 27.12.2018 Источник: РБК

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent частично отыграла падение предыдущих дней и поднялась выше отметки $55 за баррель, следует из данных сайта Investing.com.

За день цена февральских и мартовских фьючерсов выросла более чем на 8%.

В конце предыдущей торговой сессии, которая закрылась 24 декабря, накануне Рождества по григорианскому календарю, баррель нефти Brent торговался у отметки $50.  РБК

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