Цена нефти Brent частично отыграла падение предыдущих дней
10:05 27.12.2018 Источник: РБК
На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent частично отыграла падение предыдущих дней и поднялась выше отметки $55 за баррель, следует из данных сайта Investing.com.
За день цена февральских и мартовских фьючерсов выросла более чем на 8%.
В конце предыдущей торговой сессии, которая закрылась 24 декабря, накануне Рождества по григорианскому календарю, баррель нефти Brent торговался у отметки $50. РБК
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