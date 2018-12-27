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Американским компаниям в январе могут запретить покупку оборудования Huawei и ZTE - Reuters

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11:00 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может в январе издать указ, который введет запрет на покупку американскими компаниями телекоммуникационного оборудования китайских производителей Huawei и ZTE. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Рейтер.

По его данным, указ, находящийся на рассмотрении уже более восьми месяцев, обяжет Министерство торговли США блокировать покупку американскими компаниями телекоммуникационного оборудования у иностранных производителей, представляющих серьезные угрозы для национальной безопасности. Указ будет ссылаться на Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act), который дает американскому президенту право регулировать торговлю в связи с угрожающим США чрезвычайным положением.

Как отмечает Рейтер, в тексте указа вряд ли будут фигурировать названия компаний Huawei и ZTE, но должностные лица в сфере торговли, как ожидается, будут трактовать его как разрешение на ограничение распространения оборудования этих компаний.

Летом этого года США приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного сетевого оборудования компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в Соединенных Штатах, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, может вестись кража информации, ее подмена и т. д. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес.  

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