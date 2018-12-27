Росздравнадзор заявил о нарушениях в московской клинике, где проводили "женское обрезание"

11:05 Источник: Эхо Москвы

Росздравнадзор выявил нарушения в московской клинике, где проводили «женское обрезание». О том, что в учреждении оказывается такая услуга, впервые сообщило интернет-издание «Медуза».

Проверка в медицинском центре «Бест клиник» подтвердила, что там предлагалась процедура «женского обрезания». В Росздравнадзоре назвали это «грубейшим нарушением» законодательства. Помимо этого, в клинике делали аборты и пластические операции без лицензии, а пластической хирургией занималась акушер-гинеколог без необходимой квалификации. «Бест клиник» было выдано предписание об устранении нарушений; кроме того, запланировано проведение повторной проверки. Также Росздравнадзор обнаружил признаки преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обратился в Следственный комитет.

Материал о «Бест клиник» вышел в «Медузе» в конце ноября. После публикации с сайта центра исчезли упоминания о женском обрезании, а сама клиника объявила, что операция проводится только по медицинским показаниям.

Так называемое «женское обрезание» было признано ООН и правозащитными организациями калечащей операцией. Тем не менее, его продолжают проводить – в основном в исламских странах. Также сообщалось о большом количестве случаев в Дагестане. Эхо Москвы