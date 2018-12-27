В Германии ребенок, которому не понравились рождественские подарки, вызвал полицию
11:20 27.12.2018 Источник: Эхо Москвы
9-летний ребенок в Германии вызвал полицию, когда ему не понравились рождественские подарки. Как передает местный телеканал NDR, стражи порядка сравнили список пожеланий мальчика с тем, что лежало под рождественской елкой. Они не нашли ни одного совпадения, но, чтобы прекратить ссору ребенка с семьей, убедили его, что Санта Клаус в силу возраста просто перепутал подарки. Эхо Москвы
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