В РФ разработали стелс-мишень, имитирующую крылатую ракету

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") разработал малозаметную ракету-мишень, имитирующую крылатые ракеты, выполненные с использованием стелс-технологий. Об этом сообщил ТАСС директор по военно- техническому сотрудничеству и исполнению гособоронзаказа предприятия, директор проекта "Мишенные комплексы" Игорь Иванов.

"Это реальная имитация крылатой ракеты, которая позволяет тренировать расчеты всей линейки ЗРК (зенитных ракетных комплексов - прим. ТАСС) Сухопутных войск [Вооруженных сил России]", - сказал Иванов. Он уточнил, что ракета-мишень входит в состав мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант".

По словам Иванова, мишень может летать на всех режимах и со всеми перегрузками, которые испытывает реальная крылатая ракета. Заданная высота ее полета составляет 100 метров - это безопасная высота для раскрытия парашюта, на котором она приземляется. Однако для учебно-боевых стрельб мишень может летать гораздо ниже, как и реальные крылатые ракеты условного противника.