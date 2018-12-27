Информация в СМИ о массовых увольнениях не соответствует действительности - Минтруда

11:32 Источник: RNS

Информация в СМИ о массовых увольнениях не соответствует действительности, ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, сообщили RNS в пресс-службе Минтруда, комментируя информацию газеты «Известия» о том, что Минтруд прогнозирует до 230,8 тыс сокращений с 12 декабря по 12 марта.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности.В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается...О неких "предновогодних сокращениях" говорить некорректно», - говорится в сообщении.