0
0
55
Новости

Информация в СМИ о массовых увольнениях не соответствует действительности - Минтруда

Добавить в избранное

11:32 27.12.2018 Источник: RNS

Информация в СМИ о массовых увольнениях не соответствует действительности, ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, сообщили RNS в пресс-службе Минтруда, комментируя информацию газеты «Известия» о том, что Минтруд прогнозирует до 230,8 тыс сокращений с 12 декабря по 12 марта.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности.В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается...О неких "предновогодних сокращениях" говорить некорректно», - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:20 27.12.2018
В Германии ребенок, которому не понравились рождественские подарки, вызвал полицию
0
71
11:05 27.12.2018
Росздравнадзор заявил о нарушениях в московской клинике, где проводили "женское обрезание"
0
99
11:00 27.12.2018
Американским компаниям в январе могут запретить покупку оборудования Huawei и ZTE - Reuters
0
94
10:32 27.12.2018
Назван ответственный за ЧП с самолетом Меркель - Spiegel
0
149
10:20 27.12.2018
Перед Новым годом под ограничением выезда оказались 3 млн россиян - ФССП
0
158
10:05 27.12.2018
Цена нефти Brent частично отыграла падение предыдущих дней
0
154
10:00 27.12.2018
Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за электроэнергии - СМИ
0
176
09:32 27.12.2018
Минтруд назвал сферы деятельности, представители которых находятся под риском увольнения
0
226
09:20 27.12.2018
Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела на орбиту два российских спутника "Канопус-В"
0
196
09:05 27.12.2018
МВД предложило внести изменения в бланк паспорта
0
239

Возврат к списку