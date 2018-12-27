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Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске

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12:05 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске, он погиб, три человека пострадали от осколков. Об этом ТАСС сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

"Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на ул. Зеленой, 3В, в Хабаровске. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали", - сказали в ЕДДС.

Как сообщили ТАСС в краевой клинической больнице № 2 в Хабаровске, в медицинское учреждение поступили двое пострадавших. "Они обследуются. Их состояние не тяжелое, они не в реанимации", - уточнили в больнице.

На месте "работают два экипажа ГИБДД, взрывотехники", сообщили ТАСС в Управлении ГИБДД - УМВД России по Хабаровскому краю.

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