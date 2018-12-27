На Украине продлен запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам

12:20 Источник: Эхо Москвы

Власти Украины продлили запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Въезд им был ограничен месяц назад в рамках военного положения, истекшего накануне. Положительное решение о въезде будет приниматься исключительно по «гуманитарным основаниям», например, на похороны родственников. Эхо Москвы