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На Украине продлен запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам

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12:20 27.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Власти Украины продлили запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Въезд им  был ограничен месяц назад в рамках военного положения, истекшего накануне. Положительное решение о въезде будет приниматься исключительно  по  «гуманитарным основаниям», например, на  похороны родственников.  Эхо Москвы

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