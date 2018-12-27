В РФ могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

12:32 Источник: Эхо Москвы

МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от практики его продления каждые 5 лет. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.

Общественное обсуждение законопроекта будет продолжаться до 9 января будущего года. Как ожидается, закон вступит в силу в сентябре. Эхо Москвы