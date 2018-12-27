Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать ЗРС С-400 - источник в МИД
13:00 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать приобретаемые Анкарой зенитные ракетные системы С-400. Как сообщил в четверг ТАСС источник в МИД Турции, в этом днем ранее заверил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу посла России в Турции Алексея Ерхова.
"В ходе переговоров посол Ерхов задал вопрос касательно информации в иностранных СМИ о том, что Турция якобы предлагала США изучить С-400. Наш министр ответил, что ничего подобного не было", - сказал источник.
Ранее источник в МИД Турции сообщил ТАСС, что Анкара "будет использовать С-400 независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об [американских истребителях] F-35".
18 декабря стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции ЗРК "Пэтриот" на общую сумму 3,5 млрд долларов. Продажа Турции комплексов "Пэтриот" никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил 19 декабря журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.
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