Военных моряков США перестанут сажать в карцер на хлеб и воду - NYT
13:05 27.12.2018 Источник: Газета.Ru
Командиры боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) США с нового года лишатся возможности отправлять провинившихся моряков в карцер на хлеб и воду. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на новую редакцию свода военного судопроизводства.
Согласно переработанному документу, высшие чины смогут и дальше отправлять матросов в карцер без решения суда на срок до трех суток, однако теперь они не смогут навязывать морякам так называемый сокращенный рацион — хлеб и воду.
В издании напомнили, что отправка в карцер на хлеб и воду применялась как более мягкая альтернатива другому наказанию, порке у мачты (это наказание было отменено в 1862 году). Газета.Ru
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