В Екатеринбурге планируют установить памятник пельменю

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Екатеринбурге установят памятник пельменю. Скульптурная композиция появится в парке имени Маяковского к Масленице. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на директора парка Романа Шадрина.

Необычный памятник выполнен из пенопласта. Тарелка, на которой лежит пельмень, имеет диаметр 1 метр 80 сантиметров, а сам пельмень почти 1,5 метра. Говорит Москва