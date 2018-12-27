В Екатеринбурге планируют установить памятник пельменю
13:20 27.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Екатеринбурге установят памятник пельменю. Скульптурная композиция появится в парке имени Маяковского к Масленице. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на директора парка Романа Шадрина.
Необычный памятник выполнен из пенопласта. Тарелка, на которой лежит пельмень, имеет диаметр 1 метр 80 сантиметров, а сам пельмень почти 1,5 метра. Говорит Москва
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