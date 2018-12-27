Фондовые индексы США восстановились после обвала
13:32 27.12.2018 Источник: Эхо Москвы
Фондовые индексы США восстановились после предрождественского обвала. Dow Jones вырос почти на 5%, NASDAQ — на 5,8%, S&P 500 — на 4,9%. Падение до минимумов за 1,5 года возникло на опасениях вокруг бюджета американского правительства. За один день торгов 26 декабря баррель нефти Brent подорожал более чем на 8% -до 55 долл., WTI — на 9% — до 46-ти. Эхо Москвы
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