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ЦБ РФ аннулировал лицензии нескольких крупнейших форекс-дилеров

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14:00 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". Об этом сообщает ЦБ.

Основанием для лишения лицензий стали неоднократные нарушения в течение года, а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ЦБ; нарушение порядка ведения внутреннего учета; нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами обществу; нарушение порядка составления отчетности и предоставление недостоверной отчетности; нарушение в части организации системы управления рисками; нарушение порядка расчета размера собственных средств; раскрытие недостоверной информации на сайте компании.

Таким образом, ЦБ лишил лицензии пять из девяти российских форекс-дилеров.

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