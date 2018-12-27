ЦБ РФ аннулировал лицензии нескольких крупнейших форекс-дилеров
14:00 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". Об этом сообщает ЦБ.
Основанием для лишения лицензий стали неоднократные нарушения в течение года, а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ЦБ; нарушение порядка ведения внутреннего учета; нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами обществу; нарушение порядка составления отчетности и предоставление недостоверной отчетности; нарушение в части организации системы управления рисками; нарушение порядка расчета размера собственных средств; раскрытие недостоверной информации на сайте компании.
Таким образом, ЦБ лишил лицензии пять из девяти российских форекс-дилеров.
Новости
- 14:32 27.12.2018
- Противники "Платона" пожаловались в ЕСПЧ на преследования по политическим мотивам
- 14:12 27.12.2018
- Лолита Милявская сообщила, что Крым для нее останется украинским
- 13:32 27.12.2018
- Фондовые индексы США восстановились после обвала
- 13:20 27.12.2018
- В Екатеринбурге планируют установить памятник пельменю
- 13:05 27.12.2018
- Военных моряков США перестанут сажать в карцер на хлеб и воду - NYT
- 13:00 27.12.2018
- Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать ЗРС С-400 - источник в МИД
- 12:32 27.12.2018
- В РФ могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
- 12:20 27.12.2018
- На Украине продлен запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам
- 12:05 27.12.2018
- Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске
- 12:00 27.12.2018
- В РФ разработали стелс-мишень, имитирующую крылатую ракету
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать