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Лолита Милявская сообщила, что Крым для нее останется украинским

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14:12 27.12.2018 Источник: Известия

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским. «Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — приводит ее слова «РИА Новости». 

Сама артистка считает себя «пацифистом», заявляя о том, что для нее не существует никаких «политических игр в угоду кому-то». 

Лолита обратила внимание, что сегодня из-за российско-украинского конфликта артисты эстрады разделились на два лагеря. К примеру, певицы Светлана Лобода и Ани Лорак больше ориентированы на российскую аудиторию, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук выбрали Украину как «базовое место для жизни и заработка».

По словам артистки, она не делит своих зрителей на российских и украинских и «поет для всех».  Известия

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