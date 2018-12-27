Противники "Платона" пожаловались в ЕСПЧ на преследования по политическим мотивам

14:32 Источник: Ведомости

Организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение перевозчиков России» (ОПР), в конце прошлого года включенная Минюстом в список иностранных агентов, пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение свободы ассоциаций и преследование по политическим мотивам, т. е. на нарушение ст. 11 и 18 европейской Конвенции о защите прав человека. Об этом сообщил адвокат Международной «Агоры» Алексей Глухов, представляющий ОПР в Страсбурге.

Организация возникла в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы «Платон» в ноябре 2015 г. Ее участниками стали предприниматели и наемные водители, работающие в транспортной сфере. Ведомости