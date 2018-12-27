На Украине запретили импорт крахмала и глюкозы из РФ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине запретили импорт российского крахмала и глюкозы. Решение приняли в правительстве страны. Кабинет министров продлил действие двух постановлений от декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Киев ввёл запрет на покупку кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа глюкозы, а также мальтодекстрина. Говорит Москва