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Новости

На Украине запретили импорт крахмала и глюкозы из РФ

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15:00 27.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине запретили импорт российского крахмала и глюкозы. Решение приняли в правительстве страны. Кабинет министров продлил действие двух постановлений от декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Киев ввёл запрет на покупку кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа глюкозы, а также мальтодекстрина. Говорит Москва

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