Половина долгов по зарплате приходится на 7 регионов - Генпрокуратура РФ
15:12 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задолженность по зарплате в России за год незначительно выросла, примерно половина долгов приходится на 7 регионов. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в ходе трансляции интернет-канала ведомства "Эфир".
"По данным Росстата, на 1 декабря 2018 года суммарная просроченная задолженность по зарплатам по стране составила 3,07 млрд рублей перед 45,6 тыс. человек. Причем эта цифра динамичная - где-то выплаты проходят, а где-то накапливаются долги. На 1 января текущего года - задолженность была 2,5 млрд рублей перед 40 тыс. человек", - сказал Куренной.
Примерно половина всей суммы долга приходится на предприятия и организации в 7 регионах. "Наибольший размер задолженности по зарплате на 1 декабря приходился на Приморский край - 396 млн руб., Москву - 267,8 млн руб., Хабаровский край - 193,6 млн руб., Волгоградскую область - 167 млн руб., Санкт-Петербург - 159,7 млн руб., Астраханскую область - 116,3 млн руб., Кемеровскую область - 102 млн руб.", - привел данные представитель надзорного ведомства.
В структуре бюджетной задолженности преобладала задолженность из бюджетов субъектов РФ. Так, в Марий Эл доля задолженности по зарплате из-за несвоевременного финансирования из бюджета составила 23% к общей задолженности по зарплате, в Карачаево-Черкесии - 20%, в Дагестане - 17%, в Московской области 11,5%, в Саратовской - 13,3%, в Новосибирской области - 16,3%.
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