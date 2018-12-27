Путин рад, что оппозиционные кандидаты добиваются успехов на губернаторских выборах

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рад успеху представителей оппозиционных партий на выборах губернаторов. Об этом он заявил на встрече с пятью недавно избранными главами регионов.

Президент отметил, что предвыборная кампания в большинстве регионов, главы которых участвуют во встрече, была сложной "и даже конфликтной в чем-то". "Такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят", - сказал Путин.

Во встрече участвуют глава Хакасии Валентин Коновалов (представитель КПРФ), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР), губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР), губернатор Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.