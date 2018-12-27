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Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновений с судами

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16:00 27.12.2018 Источник: RNS

Фарватерные опоры Крымского моста защищены от столкновения с судами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения. Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу», — говорится в сообщении. RNS

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